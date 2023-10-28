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В Туле из-за подтопления дорог прочищают ливневки
Фото: администрация города Тулы

В Туле из-за подтопления дорог прочищают ливневки

К работам привлечены четыре бригады, у которых есть спецтехника.

Из-за мокрого снега с дождем в Туле подтапливает ряд дорог и тротуаров. По заявлению городской администрации, в связи с этим незамедлительно принимаются превентивные меры. Сформированы дополнительные бригады по ликвидации мест подтоплений, введен особый режим работы.

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«Прочистка ливневой канализации и устранение подтоплений проводились по ул. Рязанской, Степанова, Металлургов, Дм. Ульянова, Хворостухина, Кутузова, Майской, Мосина и других местах города», — сообщила пресс-служба.

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В работах задействованы 4 бригады, которые оснащены двумя водооткачивающими помпами, каналопромывочной машиной и тремя единицами техники. Также организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций. 

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Кроме этого, на всех сетях ливневой канализации регулярно осуществляются мероприятия по их обслуживанию для поддержания в работоспособном состоянии. 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 18:02 −1
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