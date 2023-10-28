В Туле из-за подтопления дорог прочищают ливневки

Фото: администрация города Тулы

К работам привлечены четыре бригады, у которых есть спецтехника.

Из-за мокрого снега с дождем в Туле подтапливает ряд дорог и тротуаров. По заявлению городской администрации, в связи с этим незамедлительно принимаются превентивные меры. Сформированы дополнительные бригады по ликвидации мест подтоплений, введен особый режим работы.

«Прочистка ливневой канализации и устранение подтоплений проводились по ул. Рязанской, Степанова, Металлургов, Дм. Ульянова, Хворостухина, Кутузова, Майской, Мосина и других местах города», — сообщила пресс-служба.

В работах задействованы 4 бригады, которые оснащены двумя водооткачивающими помпами, каналопромывочной машиной и тремя единицами техники. Также организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.

Кроме этого, на всех сетях ливневой канализации регулярно осуществляются мероприятия по их обслуживанию для поддержания в работоспособном состоянии.