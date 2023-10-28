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В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения

В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения

Видео с нарушителем ПДД опубликовали в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на площади имени 50-й Армии. На записи видно, как водитель белого отечественного ВАЗа нарушил ПДД, чем едва не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

«Прошу опубликовать, может увидит себя, и больше не будет так делать. Я с ним после кольца поравнялся, открыл окно, предложил ему жестом открыть свое, но, видимо, он и это не увидел», — прокомментировал автор записи.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 19:06 +1
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