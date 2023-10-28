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МВД назвало ложью жалобу на громадную очередь в МРЭО ГИБДД

МВД назвало ложью жалобу на громадную очередь в МРЭО ГИБДД

По данным ведомства, автор видео был лишен права управления за оставление места ДТП.

МВД прокомментировало видео, в котором туляк жалуется на большую очередь в отделение № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:
 
«28 октября в социальных сетях выявлена публикация о том, что 27 октября в отделении 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области гражданам пришлось длительное время ожидать получения государственных услуг, предоставляемых УГИБДД УМВД России по Тульской области.
 
По имеющейся информации, автором публикации является гражданин, ранее лишенный права управления автотранспортным средством за оставление места ДТП. Его утверждения не соответствуют действительности.
В ходе проверки информации установлено, что сотрудниками МРЭО услуги по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений осуществлялись в штатном режиме, технических сбоев не зафиксировано.
 
Здание указанного отделения имеет просторное фойе для посетителей, кабинеты выдачи и обмена водительских удостоверений, экзаменационный класс и другие вспомогательные помещения. Рабочие места подключены ко всем современным системам электронной передачи данных, необходимых для предоставления качественных государственных услуг.
 
В указанный день в МРЭО также проводился прием теоретического экзамена у граждан, лишенных права управления транспортными средствами. Всего из 63 граждан, записавшихся на сдачу экзамена, в указанный день явился 41. При этом часть граждан прибыли в МРЭО значительно раньше времени, на которое были записаны. Кроме того, в МРЭО пришли люди, также желающие сдать экзамен, но не записанные на эту дату. В результате общее число кандидатов значительно превысило количество оборудованных в экзаменационном классе электронных мест (всего в классе имеется 24 места). По итогам дня 28 человек из 41 успешно сдали экзамен», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что группе «Автохамы и ДТП | Тула» разместили видео, в котором туляк жалуется на большую очередь в отделение № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, которое находится на 192-м км автодороги М-2 «Крым». Из пояснения за кадром следует, что люди пришли на пересдачу экзамена.

 

«Почему руководство УМВД ТО и ГИБДД не видят свинское отношение к автомобилистам в РЭО ГИБДД? Записи через Госуслуги не соблюдаются, из 7 окон регистрации вызывают по очереди. Сотрудники поясняют, что у них всего 1 принтер. Господа, вы берете штрафы и налоги. Где деньги для нормального обслуживания? Прошу официального ответа», — написал автор видео (орфография и пунктуация источника, — прим.ред.).

Сергей Стариков
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Автор:
вчера, в 21:11 +1
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