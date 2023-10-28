В центре Тулы водитель сбил пассажирку трамвая и скрылся

Фото: УГИБД УМВД России по Тульской области

По словам очевидцев, мужчина выходил из автомобиля и скандалил с окружающими.

Днем 28 октября напротив дома № 23 по ул. Советской в Туле (остановка «Красноармейский проспект») водитель отечественной легковушки сбил 41-летнюю женщину. По данным региональной Госавтоинспекции, в момент наезда пострадавшая выходила из трамвая, собираясь пройти к остановке общественного транспорта.

«Женщине оказывалась медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности и месту нахождения водителя», — сообщили в УГИБДД.