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В центре Тулы водитель сбил пассажирку трамвая и скрылся
Фото: УГИБД УМВД России по Тульской области

В центре Тулы водитель сбил пассажирку трамвая и скрылся

По словам очевидцев, мужчина выходил из автомобиля и скандалил с окружающими.

Днем 28 октября напротив дома № 23 по ул. Советской в Туле (остановка «Красноармейский проспект») водитель отечественной легковушки сбил 41-летнюю женщину. По данным региональной Госавтоинспекции, в момент наезда пострадавшая выходила из трамвая, собираясь пройти к остановке общественного транспорта.

«Женщине оказывалась медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности и месту нахождения водителя», — сообщили в УГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор:
вчера, в 21:55 +3
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