В Тульской области отреставрировали памятник Ленину

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Прокуратура Ленинского района провела проверку после обращения гражданина о ненадлежащем содержании памятника В.И. Ленину.

Вопреки законодательству об объектах культурного наследия и муниципальной собственности главное управление администрации Тулы по Зареченскому району не поставило монумент на учет как бесхозяйный, чтобы затем определить его собственника и обеспечить охрану. Из-за этого памятник не был включен в реестр объектов культурного наследия. Также на скульптуре и постаменте имелись многочисленные поврежденные фрагменты, трещины и сколы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, реставрацию провели после того, как начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу получил представление от надзорного ведомства.