Житель Заокского района попался на краже коллекции ножей и ноутбука

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
В дежурную часть обратился местный житель. 48-летний мужчина сообщил, что из его квартиры украли ноутбук, мобильный телефон, коллекцию ножей и банковскую карту, с которой позже списали 88 762 рубля.
Стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Заокского района. Мужчина распивал с потерпевшим, а потом обокрал его. Вычислить его удалось после того, как он выронил украденный телефон в такси. Таксист сообщил о находке в полицию и подозреваемого задержали.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».