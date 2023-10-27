Житель Заокского района попался на краже коллекции ножей и ноутбука

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился местный житель. 48-летний мужчина сообщил, что из его квартиры украли ноутбук, мобильный телефон, коллекцию ножей и банковскую карту, с которой позже списали 88 762 рубля.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Заокского района. Мужчина распивал с потерпевшим, а потом обокрал его. Вычислить его удалось после того, как он выронил украденный телефон в такси. Таксист сообщил о находке в полицию и подозреваемого задержали.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».