Тульская область получит более 178 млн рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах

Фото Алексея Пирязева.

Ряд регионов получит дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства направят четырём регионам: Амурской, Владимирской, Волгоградской и Тульской областям. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.

В частности, Тульская область получит из федерального бюджета 178 993 800 рублей.