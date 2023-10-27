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Житель Новомосковска приревновал приятеля к жене и забил его насмерть

Житель Новомосковска приревновал приятеля к жене и забил его насмерть

Расследование уголовного дела завершено.

В Новомосковске 29-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и областного Следственного комитета.

Следствием установлено, что 4 августа обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых и жены в одном из местных кафе. Мужчина приревновал 37-летнего приятеля к супруге и жестоко избил его. От полученных травм тот скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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