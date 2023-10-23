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В нескольких микрорайонах Тулы отключат воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

В нескольких микрорайонах Тулы отключат воду

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

24 октября с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • мкр. Левобережный, ул. А. Шипунова, 1-а («Глобус»), ул. А. Шипунова, 5 («Леруа Мерлен»),
  • ЖК Суворовский,
  • ВНС Рязанская,
  • мкр. Юго-Восточный,
  • деревня Старо-Басово: ул. Славянская, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, «Инмарко»,
  • п. Басово-Прудный.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Фотограф:
сегодня, в 13:56 0
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