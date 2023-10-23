В нескольких микрорайонах Тулы отключат воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

24 октября с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

мкр. Левобережный, ул. А. Шипунова, 1-а («Глобус»), ул. А. Шипунова, 5 («Леруа Мерлен»),

ЖК Суворовский,

ВНС Рязанская,

мкр. Юго-Восточный,

деревня Старо-Басово: ул. Славянская, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, «Инмарко»,

п. Басово-Прудный.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.