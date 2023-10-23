Пьяное ДТП на ул. Октябрьской: количество пострадавших увеличилось до трех

Кроме того, оказалось, что предполагаемый виновник лишен права управления.

По данным на утро 23 октября, количество пострадавших в ДТП на пересечении ул. Октябрьской и ул. Карпова в Туле увеличилось до трех. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, травмы получили 35-летний водитель Mitsubishi Outlander, 31-летний водитель Renault Logan и его 24-летний пассажир. Последнего пострадавшего пришлось госпитализировать.

«Водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения (0,758 мг/л)», — добавили в УГИБДД.

Напомним, ДТП произошло вечером 21 октября, столкновение было попутным. На снимках нашей читательницы видно, что автомобили получили значительные повреждения.