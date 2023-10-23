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Прокуратура потребовала возместить моральный ущерб детям, заболевшим в лагере им. С. Чекалина
Фото из архива Myslo

Прокуратура потребовала возместить моральный ущерб детям, заболевшим в лагере им. С. Чекалина

Дети заболели из-за нарушений санитарных требований на пищеблоке.

Заместитель прокурора Тульской области обратился в суд с иском о взыскании в пользу пяти несовершеннолетних детей компенсации морального вреда.

Проверка надзорного органа установила: в результате несоблюдения организацией ООО «Вектор», осуществлявшей питание в летнем оздоровительном лагере МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей им. С. Чекалина», санитарных требований на пищеблоке дети заболели острой кишечной инфекцией.

– В связи с пищевым отравлением дети проходили длительное лечение, испытывали сильные боли, слабость, нарушение сна, аппетита.  Из-за отравления они не могли вести привычный образ жизни, летний отдых был прерван и омрачен, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Также надзорный орган установил, что администрация лагеря не контролировала должным образом работу поставщика. Исковые требования предъявлены как к детскому оздоровительному лагерю, так и к организатору питания. Прокуратура требует возместить моральный вред детям в солидарном порядке.

 

Напомним, 31 июля стало известно о массовом отравлении детей в лагере им. С. Чекалина. Подозрение сразу же пало на столовую. Общее число жертв кишечной инфекции – 29 детей и двое взрослых. После инцидента из лагеря уволили директора. Мужчина обжаловал свое увольнение через суд утверждая, что сделал все необходимые экстренные меры.

Сюжет: Вспышка инфекции в лагере имени Саши Чекалина
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Автор:
сегодня, в 14:09 0
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