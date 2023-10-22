В Ясной Поляне Эмиру Кустурице подарили самовар

Фото пресс-службы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Это первая школа кино, которая посвящена исключительно критике. Ее участниками стали 28 молодых кинокритиков из Москвы, Твери, Иваново, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ялты, Нальчика, Челябинска и других городов.

Почетным гостем и экспертом проекта стал режиссер Эмир Кустурица. От имени губернатора Алексея Дюмина его приветствовала министр культуры Татьяна Рыбкина. Она подарила режиссеру самовар и поблагодарила за участие в культурном развитии региона.

– Жители Тульской области высоко ценят ваше творчество. Один из истинных поклонников – наш губернатор Алексей Дюмин, который оказывает большую поддержку всем культурным начинаниям в регионе. Тульский самовар как символ гостеприимства означает, что мы всегда рады видеть вас на нашей земле, богатой памятными местами, музеями и славными именами великих деятелей культуры. Надеюсь, этот проект оставит у вас приятные воспоминания и найдет большой отклик у молодежи со всех регионов России, которые собрались в Ясной Поляне, – сказала министр.

Татьяна Рыбкина отметила, что в октябре в Туле откроется первый в ЦФО проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Его работа будет направлена на сопровождение соискателей грантовой поддержки из Тульской области – от составления заявки до победы в конкурсе.

Вместе с режиссером музей-усадьбу Л. Н. Толстого посетили писатели Евгений Водолазкин и Сергей Шаргунов. Они пообщались с журналистами и участниками проекта.