Силовики нашли в Туле три нелегальных кафе

Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

Заведения были выявлены во время комплексной проверки плодово-овощного рынка на Новомосковском шоссе.

В первую очередь правоохранителей интересовали возможные нарушения миграционного законодательства и правил предпринимательской деятельности, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности.

Выяснилось, что на территории рынка без каких-либо разрешающих документов работали три кафе. На представителей этих заведений составили протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ «Незаконное осуществление предпринимательской деятельности», двоих из них привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Скорее всего, работа кафе будет приостановлена – по данным Telegram-канала «Тула. Экстремизм», в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения по линии МЧС и Роспотребнадзора.