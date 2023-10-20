В тульской школе отремонтировали уникальную оранжерею с экзотическими растениями

В этом году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина провели ремонт оранжереи и прилегающих к ней кабинетов естественно-научного профиля.

Школьная оранжерея в ЦО № 45 на ул. М. Мазая существует уже 30 лет. Здесь выращивают растения-экзоты из тропиков и субтропиков.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов осмотрел школьную оранжерею и пообщался с ребятами.

— Это единственная школьная оранжерея в городе. Здесь за счет средств муниципального бюджета полностью заменили остекление, металлические конструкции теплицы. Благоустроили все внутри — уложили плитку, сделали ограждения. Теперь детям и педагогам стало гораздо удобнее заниматься здесь, а растениям стало светлее и теплее, — сказал Илья Беспалов.

Наталья Ефремова, педагог дополнительного образования ЦО № 45:

— Оранжерея — это гордость нашей школы. Мы выращиваем здесь растения, приехавшие к нам из разных концов света, в первую очередь из теплых стран: тропиков и субтропиков, пустынь и полупустынь. У нас более 200 видов и значительно больше сортов декоративных культур. Они не растут в нашей полосе, но, конечно, знакомы многим как комнатные. Вот, например, карликовый гранат. В домашних условиях его вырастить непросто, особенно чтобы он плодоносил. У нас же цветет и плодоносит одновременно.

В оранжерее есть и другие плодоносящие растения, например абхазский мандарин — вполне себе вкусный, дети с удовольствием его пробуют.

— Ремонт кровли очень важен для нас. В оранжерее создаётся определённый микроклимат, такие условия, которые нужны растениям тропических и субтропических зон: влажный воздух и, конечно, тепло. До ремонта часть растений у нас каждую зиму страдала, даже были случаи гибели.

Комфортнее ли стало после ремонта? На этот вопрос лучше меня могут ответить растения. Очень многие повторно зацвели буквально в этом месяце. То есть для них наступила вторая весна. Алоэ древовидный цветёт в нашей оранжерее ежегодно. Но весной. А сейчас можно увидеть уже будущий бутон. Это растение снова начинает цвести.

После ремонта здесь стало светлее и теплее. Гранат «подумал», что снова пришла весна, и зацвел повторно. И так со многими видами.

Оранжерея эта — учебная. По мнению Натальи Ефремовой, занятия здесь многое дают детям.

— Прежде всего это положительные эмоции, что тоже очень важно. И конечно, углублённые знания по предметам естественно-научного цикла: биология, география. Занятия развивают художественное восприятие: дети здесь занимаются живописью. Плюс общее развитие. Любимое занятие учеников — «путешествие с комнатными растениями». Они изучают родину, биологические особенности растений всего земного шара, как будто путешествуют с ними.

— Мы постоянно пополняем видовой состав. Первоначально было около 60 видов. Сейчас — 200. Растения приносят дети, жители Пролетарского района, у которых дома выросло слишком крупное растение, которому уже требуется открытый грунт, например авокадо. Что-то мы привозим, что-то закупаем.

На базе оранжереи работают объединения «Декоративное цветоводство для маленьких» (2-4-е классы), «Декоративное цветоводство» (5-7-е классы), «Основы декоративного цветоводства» (1-е классы), «Азбука декоративного цветоводства» (1-4-е классы), «Основы ландшафтного дизайна» (8-9-е классы).

В этом году ЦО № 45 заключил договор с Тульским сельскохозяйственным колледжем им. И. С. Ефанова о сотрудничестве в области профессиональной ориентации обучающихся. Результатом стало обучение учащихся 8-9-х классов по специальности «садовод».