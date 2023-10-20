Знаменитую копию Годеновского креста выставили в храме Ефремова

Фото со страницы Сергея Балтабаева в ВК.

Во время всероссийского крестного хода путь знаменитого Годеновского Креста пролегал мимо Ефремова. На подъезде к городу автомобиль, везущий святыню, сломался. Об этом сообщил глава администрации МО Ефремова Сергей Балтабаев.

— Те, кто его вез, обратились за помощью к нам. На время ремонта автомобиля Крест находится в Троицком Храме. Земляки, я считаю — это поистине чудо и благословение Господне ко всем нам! — написал глава администрации города.

8 октября Животворящий Крест выставляли в Туле. Как сообщили в Тульской епархии РПЦ, 9 октября поклониться Годеновскому кресту в Тулу приезжала заслуженная артистка России Анна Михалкова. Верующие считают, что по молитвам у этой святыни происходит большое количество чудес и исцелений.

Миссионерский крестный ход посвящен 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.