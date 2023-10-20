Контрольный выезд в Алешню: экологи убедились, что опасное производство действительно больше не работает

Фото Вадима Баранова

Представители природоохранной прокуратуры, минприроды, Управления Роспотребнадзора, ОНФ и Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» провели совместный выезд в село Алешня. Напомним, ранее там без соответствующей разрешительной документации работало предприятие «Акролаб Технолоджи». Жители населенного пункта жаловались на его работу, невыносимый химический запах, вызывающий ряд проблем со здоровьем.

После многочисленных жалоб предприятие прекратило деятельность.

— Более 400 подписей, собранных жителями, широкий общественный резонанс и оперативное реагирование контрольно-надзорных органов — всё это позволило в кратчайшие сроки и максимально эффективно решить вопрос с едкими токсичными парами предприятия, производящего фотоотверждаемый пластик путем плавления в реакторах отходов оргстекла, в непосредственной близости к жилым домам, детскому саду и детской площадке, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Экологи убедились, что предприятие действительно больше не работает, а оборудование полностью демонтировано.