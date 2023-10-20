  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Контрольный выезд в Алешню: экологи убедились, что опасное производство действительно больше не работает - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Контрольный выезд в Алешню: экологи убедились, что опасное производство действительно больше не работает
Фото Вадима Баранова

Контрольный выезд в Алешню: экологи убедились, что опасное производство действительно больше не работает

Оборудование демонтировано.

Представители природоохранной прокуратуры, минприроды, Управления Роспотребнадзора, ОНФ и Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» провели совместный выезд в село Алешня. Напомним, ранее там без соответствующей разрешительной документации работало предприятие «Акролаб Технолоджи». Жители населенного пункта жаловались на его работу, невыносимый химический запах, вызывающий ряд проблем со здоровьем.

После многочисленных жалоб предприятие прекратило деятельность.

— Более 400 подписей, собранных жителями, широкий общественный резонанс и оперативное реагирование контрольно-надзорных органов — всё это позволило в кратчайшие сроки и максимально эффективно решить вопрос с едкими токсичными парами предприятия, производящего фотоотверждаемый пластик путем плавления в реакторах отходов оргстекла, в непосредственной близости к жилым домам, детскому саду и детской площадке, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

o84DszgeeJY.jpg

5m56zE8X1oo.jpg

DsIvhjS7CzA.jpg

Экологи убедились, что предприятие действительно больше не работает, а оборудование полностью демонтировано.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:52 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаАлешня
Прочее
химическое производство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты хотят запретить игру World of Tanks
Депутаты хотят запретить игру World of Tanks
Управление по транспорту и дорожному хозяйству в Туле возглавил Алексей Хардыбакин
Управление по транспорту и дорожному хозяйству в Туле возглавил Алексей Хардыбакин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.