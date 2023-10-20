Депутаты хотят запретить игру World of Tanks

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В России следует ограничить доступ онлайн-игры World of Tanks, поскольку ее производитель собирает деньги на нужды ВСУ. Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Елену Драпеко.

Народную избранницу возмутило, что компания Wargaming будет собирать средства на военную помощь Киеву за счет внутриигровых покупок.

— Игра World of Tanks, которая зарабатывает большие деньги на россиянах, объявляет о сборе средств для Украины, а значит, нельзя позволять этой компании за наш счет увеличивать прибыль. Я считаю, что нужно запретить им работать на территории нашего государства. У нас есть специальный профильный комитет, который как раз занимается такими вопросами, а также Министерство цифрового развития. Нужно просто обратиться, чтобы они приняли решение их исключить, — заявила Драпеко.

Ее поддержал коллега — Виталий Милонов. Он призвал компанию Wargaming извиниться перед россиянами за то, что их деньги пустят на помощь украинским военным.

— Разработчики игры World of Tanks должны принести свои извинения перед россиянами, раз они собирают российские деньги в том числе и тратят их на поддержку ВСУ. Я считаю, что не стоит сразу прибегать к серьезным мерам и полностью блокировать или запрещать игру на территории России, — сказал Милонов.

Отметим, что компания Wargaming основана белорусами в 2011 году. Их штаб-квартира находится в Кипре, центр разработок — в Минске.

А вы, Myslовчане, как отнесетесь к блокировке «танчиков»?

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