Редкое оружие Смутного времени: археологи рассказали подробности о случайной находке в Тульской области

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле"

Клевец использовался в дополнение к мечу или как вооружение ополченцев при отражении штурма крепостей.

В Тульской области обнаружили редкую находку конца XVI-начала XVII века — клевец. Он уникален не только для региона, но и для всей Центральной России. Оружие могло принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе.

Где нашли?

Клевец — редкое оружие ближнего боя, его случайно нашли на территории Тульских засек в Щекинском районе во время археологической разведки.

Ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX–X веков, но на территории поселения выпала более поздняя реликвия. Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более.

«По предварительным данным клевец датируется концом XVI-первой половиной XVII века, — оценивает находку кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника „Куликово поле“ Евгений Столяров. — Для того чтобы точно установить не только тип, но и в целом понять хронологическую позицию этой вещи по времени, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов».

Как выглядит?

Реставратор высшей категории Виталий Шмелев помогает ученым в поиске исторической истины. При расчистке оружия под слоем земли и коррозии он обнаружил богатый узор.

«Время сохранило клевец в своеобразном коконе из минералов. Задача реставраторов — этот кокон аккуратно убрать», —рассказывает о своей работе Виталий Шмелев.

Определить, кому принадлежало оружие, крайне сложно, практически невозможно.

Ученые не отрицают тот факт, что клевец был завезен из Польши или Венгрии.

Оружие, которое в прошлом могло пробивать самые крепкие доспехи, выполнено из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный — с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма.

Где посмотреть?

В преддверии Дня народного единства прошла пресс-конференция «Большая засечная стена: российские археологи — на пороге открытий». В прямом эфире клевец был представлен в первый раз.

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов рассказал, что увидеть экспонат удастся только в следующем году. Будущая выставка появится в Епифани и будет называться «Епифань. Крепость на границе поля». Помимо клевца, там будут представлены недавно найденные предметы вооружения, сооружение на коня и бытовые вещи. Сейчас над ними ведется реставрация.

На вопрос о том, можно ли увидеть уникальную находку в Туле перед тем, как она уедет в Епифань, Алексей Воронцов ответил:

— Выставка требует тщательной подготовки для того, чтобы предмет выглядел, как музейная вещь, его нужно сопроводить рассказом с пояснением, к экспозиции нужно готовиться профессионально. Что касается находок с Засечной черты, это не первая находка в наших музеях, еще присутствуют сабли. До конца года в Туле проходит выставка «Сабля. 1000 лет истории», советуем туда сходить. А в следующем году, надеемся, что музей в Епифани распахнет свои двери с новой экспозицией.