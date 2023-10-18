В Киреевске с нарушениями законодательства делали сливочное масло

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Это выяснилось в ходе контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проверили деятельность предпринимательницы из Киреевского района. При мониторинге информационной системы «Сирано» выяснилось, что производимое сливочное масло не соответствует ГОСТу по жирнокислотному составу.

Кроме того, были обнаружены отклонения от технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Нарушительнице объявлено предостережение, декларация о соответствии продукции признана недействительной, а производственные сертификаты – аннулированы.