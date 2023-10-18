В 2024 году более 4800 тульских семей смогут получить субсидии на оплату ЖКУ

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На заседании комитета Тульской облдумы по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству обсудили предоставление малоимущим тулякам субсидий на оплату ЖКУ в 2024 году.

Основным критерием их предоставление является максимальный предел затрат на «коммуналку», который будет зависеть от уровня дохода семьи. Если среднедушевой доход составляет до 8000 рублей в месяц, максимальная доля затрат на оплату жилья составит 10%.

При среднем доходе от 8000 до 9500 рублей в месяц на человека предел составит 15%, а если на одного человека приходится больше 9500 рублей из всех источников дохода семьи, то максимальный порог будет равен 22%. Стоит отметить, что такие же значения действовали и в прежние годы.

Все затраты, превышающие указанные цифры, будут компенсированы из бюджета области. На это потребуется более 147,5 млн рублей. По прогнозам министерства труда и социальной защиты региона, субсидии получат 4842 семьи, средняя сумма выплаты составит 2550 рублей.