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«Разрыли весь двор и бросили!»: жители Пролетарского округа Тулы пожаловались на котлован с паром
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«Разрыли весь двор и бросили!»: жители Пролетарского округа Тулы пожаловались на котлован с паром

Жители дома №27 по ул. Матросова, конечно, благодарят за ремонт теплосети и вовремя включенное отопление. Но есть одно но.

«Обычно отопление нам дают раньше всех, потому что у нас детская поликлиника на первом этаже, — рассказали жители дома. — В этом году случилась авария: в первый же день пуска тепла во дворе раскопали яму».

По словам туляков, часть трубы в котловане быстро поменяли, и уже поздно вечером 9 октября батареи стали теплыми. Однако делать на трубах теплоизоляцию и засыпать разрытие никто не торопится.

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«Двор у нас был благоустроен по какой-то муниципальной программе, было красиво и чисто, была обустроена небольшая парковка. Хорошо, что коммуникации проходят там, где газон — основная часть асфальта не повреждена. Но котлован до сих пор разрыт, бордюры и земля ссыпаны на и без того малюсенькую парковку.

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И трубы не изолированы: из ямы, когда холодно, валит пар. Есть ли норматив по ликвидации таких разрытий?», — спрашивают жители.

Такой норматив есть. Он предусмотрен Правилами благоустройства (в ред. решения Тульской городской Думы от 29.09.2021 N 27/588).

Статья называется «Восстановление нарушенного благоустройства». 

8.8.33. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в 14-дневный срок в полном объеме организацией, производившей работы.

Если же «копателям» требуется более длительное время для работ, они должны согласовать сроки с администрацией:

Продление срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ

8.8.40. При срыве сроков работ, указанных в разрешении или договоре, по уважительным причинам юридические лица и граждане обязаны за 5 дней до истечения срока разрешения обратиться в главное управление администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу по месту производства работ для продления разрешения на производство работ.

После устранения последствий проведения земляных работ, окончания восстановительных работ юридические лица и граждане обязаны сдать по акту восстановленный участок специалисту главного управления администрации города Тулы по территориальному округу (по месту производства земляных работ).

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