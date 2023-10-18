В Киреевском районе сносят заброшенную стоматологическую поликлинику

Фото читательницы Myslo

Здание находится в поселке Бородинском. Что будет располагаться на новом месте — неизвестно.

В соцсетях жители Бородинского обсуждают снос заброшенной стоматологической поликлиники на ул. Пушкина, 27. Здание пустует больше 10 лет и за это время обросло в народе дурной репутацией.

«Как здание забросили, туда стали ходить все кому не лень, кто выпивать, кто еще что!», — пишет Ольга Новикова в комментариях в паблике ВК «Подслушано в Бородинском».

Всех волнует вопрос, что будет располагаться на новом месте. На сайте торгов указано, что данный участок продали за 3,5 млн рублей.

Как рассказали Myslo в администрации поселка, землю выкупил собственник, и теперь он решает, что на ней строить. Скорее всего это будет магазин.

Отметим, что указанный земельный участок относится к категории «Земли населённых пунктов, разрешенное использование — магазины.