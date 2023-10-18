Глава администрации Тулы объяснил, зачем в центре города нужна еще одна гостиница

Глава администрации Илья Беспалов в рамках прямого эфира, посвященного туристическому коду Тулы, объяснил, зачем в историческом центре города нужна еще одна гостиница. Напомним, что она появится на ул. Союзной. Из-за предстоящего строительства возле «Искры» закрыли парковку. Теперь автомобилисты паркуются на площади Ленина.

— Вопрос правильный. Когда мы принимали решение, тоже задавали его. Статистика показывает, что в выходные и праздничные дни гостиницы и хостелы заполнены на 100%, есть потребность в 60% номерного фонда. Запрос у людей есть, но нет предложений. Мы проверяли это на протяжении нескольких периодов. Тула является туристическом хабом. Наибольший поток туристов идет из Москвы и Московской области. Им интересно остановиться в Туле на несколько дней. И нам интересно — люди приезжают с деньгами, работает бизнес и платит налоги в бюджет. Гостиница нужна — и современная, стильная, которая украсит исторический центр, — заявил Илья Беспалов.