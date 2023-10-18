  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации Тулы объяснил, зачем в центре города нужна еще одна гостиница - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава администрации Тулы объяснил, зачем в центре города нужна еще одна гостиница

Глава администрации Тулы объяснил, зачем в центре города нужна еще одна гостиница

Такой вопрос задали сити-менеджеру туляки.

Глава администрации Илья Беспалов в рамках прямого эфира, посвященного туристическому коду Тулы, объяснил, зачем в историческом центре города нужна еще одна гостиница. Напомним, что она появится на ул. Союзной. Из-за предстоящего строительства возле «Искры» закрыли парковку. Теперь автомобилисты паркуются на площади Ленина.

— Вопрос правильный. Когда мы принимали решение, тоже задавали его. Статистика показывает, что в выходные и праздничные дни гостиницы и хостелы заполнены на 100%, есть потребность в 60% номерного фонда. Запрос у людей есть, но нет предложений. Мы проверяли это на протяжении нескольких периодов. Тула является туристическом хабом. Наибольший поток туристов идет из Москвы и Московской области. Им интересно остановиться в Туле на несколько дней. И нам интересно — люди приезжают с деньгами, работает бизнес и платит налоги в бюджет. Гостиница нужна — и современная, стильная, которая украсит исторический центр, — заявил Илья Беспалов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:55 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
строительство гостиницы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Илья Беспалов прокомментировал решение о создании парковки на площади Ленина
Илья Беспалов прокомментировал решение о создании парковки на площади Ленина
В Финансовом университете запущен новый курс дополнительного профессионального образования
В Финансовом университете запущен новый курс дополнительного профессионального образования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.