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В Финансовом университете запущен новый курс дополнительного профессионального образования
Фото: freepik.com

В Финансовом университете запущен новый курс дополнительного профессионального образования

В этом учебном году в Финансовом университете при Правительстве РФ на базовой кафедре ВТБ стартовал курс ДПО – «Финансовый анализ и управление рисками» (ФАУР).

Студенты, успешно прошедшие курс, получат удостоверение о повышении квалификации от Финансового университета, а также сертификат и возможность присоединиться к команде банка.

Программа продлится шесть месяцев – до апреля 2024 года. За время обучения студенты пройдут два уровня тестирования. В ходе лекций и семинаров студенты получат знания в области финансового анализа, моделирования и валидации, риск-менеджмента, количественного анализа и эконометрики, а также производных финансовых инструментов.

Попробовать свои силы на вступительном тестировании записались более 100 студентов с разных факультетов 3 и 4 курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Прошли отбор 66 студентов: 57 человек по результатам тестирования и 9 победителей командной игры, организованной на кафедре ранее в рамках всероссийского фестиваля НАУКА 0+*.

На открытии программы заведующий Базовой кафедрой, член правления ВТБ Максим Кондратенко рассказал студентам о кафедре, новой программе и современных тенденциях в управлении банком.

«В основу нашей новой программы положены международные практики и стандарты по профильному образованию – CFA и FRM. Ее цель – подготовить востребованного на рынке специалиста по финансовому анализу, банковскому делу и управлению банковскими рисками. В процессе обучения студенты смогут познакомиться с основами корпоративных финансов, финансовой отчетности, различными финансовыми инструментами, ключевыми банковскими рисками и способами управления ими. В результате обучения студенты получат не только практические знания в области банковского бизнеса, но и представление об изменениях, происходящих в финансовой сфере в мире. Безусловно, такая эрудиция будет отличным подспорьем для старта карьеры», – отметил он.

 
«НАУКА 0+» — это масштабный просветительский проект по популяризации российской науки, который проходит на территории всей страны. В нем принимают участие вузы, музеи и даже школы, а в числе экспертов и спикеров – ученые с мировыми именами. Фестиваль инициирован в Московском государственном университете им. Ломоносова и впервые прошел в 2006 году.
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