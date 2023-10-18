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В Тулу привезут шедевры Императорского стеклянного завода
Фото: ФГБУК «Государственный исторический музей»

В Тулу привезут шедевры Императорского стеклянного завода

Они будут представлены в экспозиции тульского филиала Исторического музея.

Более 100 ярких произведений мастеров Императорского стеклянного завода из собрания ГИМ, выполненных с начала XIX до начала века XX, представит филиал главного музея российской истории в Туле.

Большинство изделий выставки изготовлены по заказам Императорского двора. Они использовались в многочисленных дворцах членов Российского Императорского Дома в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком высокого статуса для их обладателей из аристократических фамилий.

В экспозиции также будут представлены графические портреты владельцев стеклянных шедевров — императриц Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, императоров Николая I, Николая II, Александра I, Александра II, великой княгини Марии Федоровны, великой княгини цесаревны Марии Александровны.

На выставке представят уникальные памятники, по которым можно будет проследить историю завода, смену художественных стилей, техники изготовления изделий. Посетители увидят вазы из стекла «золотой рубин», марганцевого, кобальтового, зеленого, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой.

Открытие выставки запланировано на 1 ноября. Туляки смогут увидеть уникальные экспонаты до 1 апреля. Подробности можно узнать по телефону: 77-31-65.

сегодня, в 08:20 +6
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