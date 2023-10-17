Хоккейный АКМ победил «ЦСК ВВС» на выезде

Фото пресс-службы АКМ

Накануне тульский АКМ сыграл в гостях против самарского «ЦСК ВВС». Начало матча осталось за туляками. Было много опасных бросков, и уже на второй минуте это принесло результат — Даниил Жураков открыл счет в матче. Для молодого защитника шайба стала дебютной в ВХЛ. Самарцы пришли в себя ближе к середине периода и заработали численное преимущество, но реализовать его не получилось. АКМ же напротив не сбавлял темп, и под занавес периода Денис Почивалов мощным броском со средней дистанции отправил шайбу в верхнюю девятку ворот — 0:2.

Начало второго отрезка осталось за самарцами, хозяева пытались забросить быструю шайбу, но голкипер туляков был на месте. Ближе к середине периода было два невероятных спасения от Попова, но к концу второго периода «ЦСК ВВС» смог отыграть одну шайбу. В конце периода АКМ играл в численном большинстве и устроил настоящий обстрел ворот самарцев, но реализовать большинство не удалось.

Третий период выдался насыщенным на заброшенные шайбы. В начале хозяева могли сравнивать, но Попов блестяще справился с броском. АКМ в долгу не остался, и Владислав Рыбаков с передачи Даниила Анопа реализовал большинство. Самарцы бросили все силы для того, чтобы сократить отрыв, но туляки забросить не дали. За шесть минут до сирены Никита Мокин забросил шайбу со средней дистанции. В конце встречи хозяева одну шайбу отыграли и установили окончательный счет встречи — 2:4.

Следующий матч тульская команда сыграет тоже на выезде — 18 октября с пензенским «Дизелем».