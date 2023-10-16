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В Тульской области открыли новое производство нетканых материалов
Фото Фонда развития промышленности

В Тульской области открыли новое производство нетканых материалов

На предприятии создано 136 рабочих мест.

В Киреевске Тульской области запустили новый комплекс по выпуску нетканых материалов, состоящих из разных слоев спанбонда и мельтблауна, произведенных на основе полипропиленовых волокон. Объем производства составит 16 тыс. тонн в год. Об этом сообщает Фонд развития промышленности.

Общие инвестиции в проект превысили 970 млн рублей.

Отмечается, что такие материалы востребованы в строительстве — для подготовки основания под дороги, гидроизоляции фундаментов и кровель, при благоустройстве территории, в качестве теплоизоляционных материалов. Они необходимы для выпуска промышленного и энергетического оборудования, фильтров для нефтяной промышленности, укрывного материала для сельского хозяйства, медицинских и гигиенических изделий.

По данным компании, около 40% российского рынка нетканых материалов ранее было представлено импортом.

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