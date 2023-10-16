Тульская полиция раскрыла кражу компота, банки меда и детских вещей

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Недавно в полицию обратилась 37-летняя тулячка. Женщина заявила, что от подъезда ее дома на ул. Оборонной кто-то украл 7 банок компота, банку меда и пакет с детскими вещами.

«В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения был установлен 60-летний туляк, который работает курьером. По предварительной информации, злоумышленник во время доставки заказа заметил, что сумки с имуществом потерпевшей стоят без присмотра и совершил их хищение», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Мужчина признался в деянии, и у него изъяли похищенное. Сейчас в отделе полиции «Центральный» проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.