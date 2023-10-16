К концу недели в Центральной России проливные дожди сменятся мокрым снегом

Фото Алексея Пирязева

В Центральной России неделя началась дождями, а закончится похолоданием и мокрым снегом. Холодную погоду принесет скандинавский антициклон.

По прогнозам синоптиков, в регионах сегодня ожидается +7…+9 °С, сильные дожди. Со вторника по четверг дневная температура воздуха составит +4…+6 °С, к концу недели осадки перейдут в мокрый снег.

В пятницу и субботу по ночам похолодает до −1…+1 °С, днем будет всего +2°. Также есть вероятность мокрого снега.

В воскресенье уже будет без осадков, но ожидается усиление ночных заморозков до -5°.