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К концу недели в Центральной России проливные дожди сменятся мокрым снегом
Фото Алексея Пирязева

К концу недели в Центральной России проливные дожди сменятся мокрым снегом

Погода окончательно испортилась.

В Центральной России неделя началась дождями, а закончится похолоданием и мокрым снегом. Холодную погоду принесет скандинавский антициклон.

По прогнозам синоптиков, в регионах сегодня ожидается +7…+9 °С, сильные дожди. Со вторника по четверг дневная температура воздуха составит +4…+6 °С, к концу недели осадки перейдут в мокрый снег.

В пятницу и субботу по ночам похолодает до −1…+1 °С, днем будет всего +2°. Также есть вероятность мокрого снега. 

В воскресенье уже будет без осадков, но ожидается усиление ночных заморозков до -5°.

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Фотограф:
сегодня, в 13:56 +2
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