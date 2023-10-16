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Банк России показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото пресс-службы Банка России

Банк России показал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Банкноты сохранили цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

С 16 октября Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

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Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

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На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

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