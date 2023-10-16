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В Тульской области недобросовестный подрядчик оставил многодетные семьи без дороги
Изображение от pvproductions на Freepik.

В Тульской области недобросовестный подрядчик оставил многодетные семьи без дороги

Компания не исполнила контракт на сумму более миллиона рублей.

В Тульское УФАС России поступило обращение от администрации муниципального образования Заокский район. Чиновники заявили, что компания ООО «ВЕСНА» (Калужская область) за 1 495 476 рублей должна была в течение 10 дней с момента подписания контракта отремонтировать дорогу. Это подъезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям.

Через два месяца заказчику пришлось принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как работы не были выполнены.

Комиссия Тульского УФАС России, рассмотрев представленные сторонами документы, включила сведения об ООО «ВЕСНА» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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