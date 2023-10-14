«Проснулись от автоматной очереди!»: туляки пожаловались на ночные работы на проспекте Ленина

Фото Сергей Старикова из архива Myslo.

В наш телеграм-бот Myslo обратились тульские студенты:

— Проспект Ленина в районе педуниверситета. 4 часа ночи, а

рабочие долбят дорогу отбойным молотком. Нам на пары вставать в 7 часов, спать невозможно из-за шума! — написали одни. Ребята прислали видео.

— Проснулись от автоматной очереди! А оказалось, это ночной ремонт проспекта. Чудесная ночь! — пишут туляки с ул. Руднева.

Ремонт проспекта Ленина продолжается. Напомним, подрядная организация сорвала все сроки, теперь она должна доделать работу до 24 октября. А еще и переделать участок асфальто-бетонного покрытия — прежнее положено некачественно.

На недавней встрече первый зам главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев высказал руководителю дорожной фирмы свои требования: работы должны начаться в среду, 11 октября, в 22.00 и проводиться так, чтобы не создавать тулякам неудобств. На фрезерование отвели всего две ночи. А вот класть асфальт взамен некачественного следует с 10.00 и до 16.00.

К каким работам относится то, что на видео, и можно ли проводить этот вид работ по ночам, предлагаем ответить городским чиновникам.