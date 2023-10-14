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Горгаз не берёт трубку или отключает телефон: туляки жалуются на работу клиентской службы компании

Горгаз не берёт трубку или отключает телефон: туляки жалуются на работу клиентской службы компании

В компании говорят, что причина в большом количестве обращений из-за необходимости перезаключения договоров. Но тем, кому нужна помощь, от этого факта не легче.

В редакцию Myslo обратилась жительница Мясново. Она рассказала, что уже неделю не может дозвониться до «Тулагоргаза». Неделю назад в её квартире стал плохо работать водонагревательный котел. Поскольку договор на обслуживание заключен с АО «Тулагоргаз», она решила вызвать мастера.

«Телефон абонента выключен или временно недоступен», — говорилось в трубке вместо гудков. Я попробовала набрать по еще четырем номерам — все выключены. Позвонила по номеру экстренной службы 104, но ответивший мне мужчина сказал, что если газом не пахнет, то это не к ним, а в горгаз. В итоге вызвала частного мастера, который наладил работу котла и взял за это 2000 рублей.

Вчера, через неделю после ремонта, водонагреватель вновь перестал работать: колонка не горит, не зажигается, газовая плита показывает полмиллиметра огня — нет газового напора. Снова набрала Горгаз, но телефоны по-прежнему не отвечали. Позвонила по 104, приехали, посмотрели, сказали, что дело в колонке, но чтобы ее починить нужно обращаться в Горгаз. В итоге поставили заглушку на трубу у колонки и уехали», — рассказала читательница.

Но проблему это не решило. Во второй половине дня телефон «Тулагоргаз» включился, но ожидание ответа оператора составило более 40 минут. В «Тулагоргазе» нам сообщили, что причина – в большом количестве обращений:

«В связи с необходимостью перезаключения договоров увеличился поток входящих звонков. Все входящие номера мы видим, по максимуму всем перезваниваем. В настоящее время ведём работу по увеличению линий входящей связи. В ближайшее время появится ещё один номер», — сообщили в пресс-службе компании.

Что касается обещаний перезвонить, то редакция в качестве эксперимента тоже пыталась дозвониться до клиентской служба «Тулагоргаза». Очередь к оператору с 21 до 13-го места двигалась более получаса. После терпение закончилось. Нам так никто и не перезвонил.

Автор:
сегодня, в 19:30 +3
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