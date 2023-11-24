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Туляки могут перезаключить газовый договор в передвижном офисе
Фото пресс-службы «Газпром газораспределение Тула».

Туляки могут перезаключить газовый договор в передвижном офисе

Автокомплекс уже отработал в ряде ближайших к областному центру районов.

Для повышения доступности услуг в отдалённых районах Тульской области компания «Газпром газораспределение Тула» приобрела мобильный офис. Он представляет собой передвижной комплекс на базе автомобиля ГАЗель и предназначен для автономной выездной работы с населением. 

Внутри организована рабочая зона для персонала с необходимой оргтехникой. Для комфортной работы в любое время года автомобиль оснащен кондиционером и автономным отопительным прибором.

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Мобильный офис поможет в решении комплекса задач: от проведения консультаций для населения отдаленных сельских территорий по различным вопросам до возможности подачи заявок на догазификацию. 

Как сообщает пресс-служба компании, в настоящее время мобильный офис привлечен в качестве дополнительного способа по перезаключению договоров на техобслуживание газового оборудования.

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В течение недели по графику автокомплекс компании отработал в ряде ближайших к областному центру районов. Благодаря этому удалось перезаключить порядка 200 договоров. В ближайшее время мобильный офис отправится в другие районы области, о чем жители будут заранее проинформированы. 

Сюжет: Перезаключение газового договора
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