Туляки могут перезаключить газовый договор в передвижном офисе

Фото пресс-службы «Газпром газораспределение Тула».

Автокомплекс уже отработал в ряде ближайших к областному центру районов.

Для повышения доступности услуг в отдалённых районах Тульской области компания «Газпром газораспределение Тула» приобрела мобильный офис. Он представляет собой передвижной комплекс на базе автомобиля ГАЗель и предназначен для автономной выездной работы с населением.

Внутри организована рабочая зона для персонала с необходимой оргтехникой. Для комфортной работы в любое время года автомобиль оснащен кондиционером и автономным отопительным прибором.

Мобильный офис поможет в решении комплекса задач: от проведения консультаций для населения отдаленных сельских территорий по различным вопросам до возможности подачи заявок на догазификацию.

Как сообщает пресс-служба компании, в настоящее время мобильный офис привлечен в качестве дополнительного способа по перезаключению договоров на техобслуживание газового оборудования.

В течение недели по графику автокомплекс компании отработал в ряде ближайших к областному центру районов. Благодаря этому удалось перезаключить порядка 200 договоров. В ближайшее время мобильный офис отправится в другие районы области, о чем жители будут заранее проинформированы.