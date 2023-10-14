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Тула присоединится к Всероссийскому марафону донорства
Фото: kmdonor.ru

Тула присоединится к Всероссийскому марафону донорства

Он пройдёт в оружейной столице в понедельник, 16 октября.

Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай организован Федеральным регистром доноров костного мозга. Он стартовал 1 сентября в Улан-Удэ, а завершится 10 ноября в Архангельске.

Тула присоединится к марафону в понедельник, 16 октября. В рамках акции все желающие смогут принять участие в спортивном забеге и войти в реестр доноров стволовых клеток для спасения жизней тяжёлых пациентов.

Старт – в 8.30 от Тульской областной станции переливания крови (ул. Ф. Энгельса, д. 56). Все подробности можно найти тут.

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