Туляки: «Почему в горгаз так сложно дозвониться?»

В редакцию Myslo обратилась жительница Мясново. Она рассказала, что несколько дней не может дозвониться до «Тулагоргаза». В её квартире стал плохо работать водонагревательный котел. Поскольку договор на обслуживание заключен с АО «Тулагоргаз», она решила вызвать мастера.

По словам девушки, сначала «телефон абонента выключен или временно недоступен», потом телефон включился, но дозвониться был нереально.

В АО «Тулагоргаз» на запрос Myslo сообщили, что причина — в большом количестве обращений:

«В связи с необходимостью перезаключения договоров увеличился поток входящих звонков. Все входящие номера мы видим, по максимуму всем перезваниваем. В настоящее время ведём работу по увеличению линий входящей связи. В ближайшее время появится ещё один номер. Кроме этого, потребители могут задавать свои вопросы на сайте tulagorgaz.ru в разделе „Обратная связь“ и в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе компании.