Бросить всё и уехать разводить кроликов: какие личные подсобные хозяйства продаются в Туле

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Для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и участок, расположенный за его пределами (полевой земельный участок). Он предназначен для производства сельскохозяйственной продукции, возведения жилого дома, производственных и бытовых построек.

Личное подсобное хозяйство – хороший вариант для тех, кто устал от городской суеты и решил быть «поближе к земле»: выращивать овощи, фрукты, разводить домашнюю скотину и птицу.

Мы решили выяснить, сколько домов, расположенных на землях для ЛПХ, продаётся в Туле. Оказалось, что меньше 30. Для нашего обзора мы выбрали самые интересные варианты, соответствующие трём простым критериям: расположение в границах Большой Тулы, продажа от собственника, отсутствие долгов и проблем с документами. Поехали!

Самый бюджетный вариант – трёхкомнатный кирпичный дом в д. Пещерово, 1916 года постройки. Площадь жилья – 48 кв. м. и огромный земельный участок на 23 сотки. Дом подходит для круглогодичного проживания, есть все коммуникации.

На участке – два гаража, подвал, теплица, домики для разведения кроликов, сарай, много плодовых деревьев, цветов и кустарников. До остановки общественного транспорта – 15 минут пешком. Участок межевался в 2022 году, все документы на руках. Цена – 2,3 млн рублей.

Похожий, но более новый и просторный дом в д. Тихвинка обойдётся в 2970000 рублей. Три комнаты, 67 кв. м., год постройки – 1992. Толстые бревенчатые стены, сухие крепкие полы, хороший просторный подвал, участок для ведения хозяйства на 15 соток.

Индивидуальное газовое отопление, колодезная вода, выгребная яма. Есть санузел с биотуалетом и душевой кабиной, можно подвести центральное водоснабжение. Хороший подъезд, зимой дорога чистится, соседи живут круглый год, ходит общественный транспорт. В пешей доступности – супермаркет школа и садик. Рядом с домом есть детская площадка и пруд. Никаких проблем с документами.

В Скуратово (пос. Угольный) выставлен на продажу одноэтажный деревянный трёхкомнатный дом общей площадью 50 кв. м, стоящий на участке в 800 кв. м.

Подведено электричество и газ, сделан косметический ремонт, установлены пластиковые окна. Хороший автомобильный подъезд, рядом вся необходимая транспортная и социальная инфраструктура. Цена – 3,5 млн рублей.

Следующий вариант стоимостью 3980000 рублей расположен в д. Малёвка. Оштукатуренный дом из шлакоблочного кирпича, 44 кв. м. Внутри – гостиная, две спальни, кухня.

Есть утепленная терраса, хозблок и погреб. Участок 22 сотки, на нём – две теплицы, гараж и хозяйственные постройки. Отопление АГB, вода , свет выгребная яма.

Самое дорого личное подсобное хозяйство в нашем обзоре – двухэтажный дом площадью 250 кв. м. на участке в 8,5 соток. Он находится в д. Большая Еловая и стоит 12,9 млн рублей. На первом этаже прихожая, кухня, гостиная с камином, на втором – 3 спальни, холл, санузел и балкон. Есть мансарда и цокольный этаж со спортзалом и душевой.

На участке – гараж, беседка с кирпичным мангалом, теплица и недостроенная баня (сруб). Высажены туи, жасмин, яблоня, барбарис, 15-летние сосны. Участок огорожен забором с автоматическими раздвижными воротами.

Друзья, хотели бы вы переехать за город и заняться сельским хозяйством? А может, вы уже сделали это? Расскажите в комментариях!