Тульский боксер Джамбулат Бижамов вышел в полуфинал Кубка Европы

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В черногорском городе Будва стартовал Кубок Европы по боксу. Награды в 13 весовых категориях оспоривают 150 боксеров из 30 стран. Сборную России в весовой категории до 75 килограммов представляет тульский спортсмен Джамбулат Бижамов.

Наш боксер начал выступление с победы. 11 октября в четвертьфинале туляк победил представителя сборной Венгрии Пилипа Акимова и вышел в полуфинал. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

— Не прям доволен боем. Главное, выиграл, — прокомментировал спортсмен.

Отметим, что призовой фонд турнира — 507 000 долларов. Победители получат по 15 000 долларов, серебряные призёры — по 10 000, обладатели бронзовых наград — по 5000, четвёрка боксёров, уступивших в четвертьфиналах, — по 1000.