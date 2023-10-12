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В Туле завершается строительство нового комплекса по переработке ТКО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле завершается строительство нового комплекса по переработке ТКО

Заместитель губернатора Сергей Егоров провел совещание с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым.

Оно состоялось на территории строящегося комплекса по переработке отходов в Туле. Он станет частью современной инфраструктуры обращения с ТКО, которую в регионе создают регоператоры «Хартия» и «МСК-НТ».

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и вдвое снизить объём отходов, направляемых на полигоны. Тульская область активно участвует в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».  В 2022 году с РЭО было заключено соглашение о софинансировании создания современной инфраструктуры обращения с ТКО.

– Этот комплекс – уникальный объект не только для нашей Тульской области, но и для страны в целом. На нём впервые в промышленном масштабе внедрена наилучшая технология по утилизации отходов и извлечения вторичного сырья новым современным методом. Это даёт возможность увеличить объемы утилизации и захоранивать меньше отходов, – подчеркнул Сергей Егоров.

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Он поблагодарил Дениса Буцаева за активное участие в создании новой системы обращения с ТКО и финансировании строительства новых объектов в Тульской области, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное.

Уже завершено создание ещё одного объекта переработки в Дубенском районе, в ближайшее время начнётся строительство в Узловском районе. Общий объём инвестиций для трех объектов – более 8 млрд рублей.

Денис Буцаев поблагодарил губернатора Алексея Дюмина и областное правительство за взаимодействие при реализации нацпроекта «Экология» и отметил, что благодаря созданию трёх комплексов переработки ТКО целевые показатели будут выполнены. Тульский объект объект готов на 85%. Работы планируется завершить до конца года.

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