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Тульское УМВД прокомментировало скандал со сдачей старых ворот гаража райотдела на металлолом
Фото Артёма Жильцова

Тульское УМВД прокомментировало скандал со сдачей старых ворот гаража райотдела на металлолом

Материалы служебной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области прокомментировала ситуацию, сложившуюся в Заокском районе, где один из тыловиков сдал на металлолом старые ворота, оставшиеся после ремонта гаража райотдела. Противоправные действия силовика были выявлены оперативниками подразделения собственной безопасности:

«Установлено, что должностное лицо в рамках исполнения контракта на проведение капитального ремонта гаража ОМВД России по Заокскому району, организовало вывоз лома черных металлов, полученного в результате  демонтажа въездных ворот и системы отопления гаража. Сумма причинённого ущерба составила более 49 тысяч рублей.

По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для дальнейшей юридической оценки».

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