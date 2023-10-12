Тульское УМВД прокомментировало скандал со сдачей старых ворот гаража райотдела на металлолом

Фото Артёма Жильцова

Материалы служебной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области прокомментировала ситуацию, сложившуюся в Заокском районе, где один из тыловиков сдал на металлолом старые ворота, оставшиеся после ремонта гаража райотдела. Противоправные действия силовика были выявлены оперативниками подразделения собственной безопасности:

«Установлено, что должностное лицо в рамках исполнения контракта на проведение капитального ремонта гаража ОМВД России по Заокскому району, организовало вывоз лома черных металлов, полученного в результате демонтажа въездных ворот и системы отопления гаража. Сумма причинённого ущерба составила более 49 тысяч рублей.

По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для дальнейшей юридической оценки».