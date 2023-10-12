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На ул. Мосина машину занесло на трамвайных путях и она влетела в четыре припаркованных авто

На ул. Мосина машину занесло на трамвайных путях и она влетела в четыре припаркованных авто

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пользователь Myslo ВЛАДИМИРОВНА прислала в редакцию кадры последствий ДТП, которое произошло утром 12 октября на ул. Мосина в Туле. На них видны сильно поврежденные автомобили в парковочном кармане.

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По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Hyundai ехал по трамвайным путям – машину занесло, после чего она «собрала» припаркованные авто: два Volkswagen, Mitsubishi и Renаult.

– Пострадавших в результате происшествия нет. Признаков алкогольного опьянения у водителя Hyundai не выявлено, – уточнили в ГИБДД.

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