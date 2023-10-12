Деревья в историческом центре Тулы на зиму укроют защитными модулями

Фото пресс-службы администрации города Тулы

Такая мера позволит защитить насаждения от реагентов и возможных повреждений во время уборки снега.

Администрация Тулы озаботилась подготовкой зеленых насаждений в центре города к зиме. Решено установить специальные защитные модули для деревьев на улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади.

Модули будут изготовлены из дерева, что поможет вписать новшества в общую концепцию улиц. Чтобы конструкции правильно «дышали», их наполнят керамзитом и украсят декоративной щепой, а стволы деревьев обернут тростниковым матом.

Глава городской администрации Илья Беспалов поручил профильному управлению также проработать возможность оборудовать защитными коробами модули с деревьями на проспекте Ленина.