Улица-недострой в Пролетарском округе Тулы: власти выиграли суд, но дороги не будет?
Почему асфальт, по которому никто не ездил, провалился? Зачем строить дорогу и не открывать? Как подать в суд, выиграть и ничего не получить?
Сегодня попробуем объяснить это «очевидное-невероятное»: расскажем, как прекрасную идею связать улицы Металлургов и Ложевую с улицей Кутузова убили отвратительным исполнением со всех возможных сторон.
В 2014 году старую грунтовку между ЛЭП и частным сектором решено было отстроить, чтобы транспорт мог ехать «сквозняком» от ул. Кутузова до ул. Ложевой в обоих направлениях. Согласно тендеру, здесь планировали выполнить работы на общую сумму в 42 104 189 рублей.
Дорогу в 2015 году начала строить фирма «КС-строй» — она часто выигрывает муниципальные контракты и в Туле, по крайней мере раньше, строила много. Строила и построила.
Архивное фото.
Но объект так и не открыли: нашли нарушения по качеству песка в основании дороги.
После долгих судебных тяжб администрация Тулы наконец-то выиграла дело у подрядчика. Суд возложил обязанность на ООО «КС-Строй» за полгода безвозмездно устранить выявленные недостатки, а точнее — заново сделать дорогу. Срок исполнения решения суда давно истек (30 октября 2019 года), но ООО «КС-Строй» к работам так не приступил.
Управление по транспорту и дорожному хозяйству направило в службу судебных приставов исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда. Исполнительное производство возбуждено Черемушкинским ОСП УФССП России по Москве (по месту нахождения ответчика).
На запрос Myslo в УФССП ответили коротко:
С одной стороны, в деле всё просто и понятно: был суд, ждем исполнения решения. Но, как стало известно Myslo, связаться с представителями строительной фирмы для исполнения решения суда до сих пор никому не удалось. Да и странно это: строить дорогу принудительно — это вообще как? Принудить фирму-подрядчика переделать дорогу — дело долгое и почти бесперспективное.
Чтобы понять, почему суд вынес такое решение, читаем материалы дела.
Как оказалось, иск администрации Тулы изначально содержал требование, чтобы подрядчик именно построил дорогу. И никак иначе.
Можно было потребовать с «КС-строй» денег, построить дорогу за бюджетные деньги и потом вернуть их через суд в казну. Но нет — в иске именно такое требование. Суды же исходят из требуемого: захотели — получите.
В этом деле множество минусов для туляков. Опять же, территориальный: дорога и истец здесь, ответчик и приставы — в Москве.
Схема работы приставов по таким делам проста: неисполнение — административка, неисполнение — административка. Дальше — уголовное дело на руководителя. А уж что за руководитель будет к тому времени у фирмы, неизвестно.
Изначально требования администрации в суде были крайне неэффективны. Может ли сейчас администрация сделать дорогу самостоятельно и обратиться в суд на подрядчика за компенсацией затраченных средств вместо решения вопроса через приставов?
К сожалению, нет: по одному и тому же факту без вновь открывшихся обстоятельств суды разбирательств не проводят.
Евгений Черников, юрист Myslo:
Как там было «до», можно увидеть на видео группы FlyTula:
За время простоя перекрытую дорогу облюбовали местные жители — она теперь почти пешеходная. А как она выглядит сейчас, смотрите в галерее. Печаль, печаль...