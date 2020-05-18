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Улица-недострой в Пролетарском округе Тулы: власти выиграли суд, но дороги не будет?

Улица-недострой в Пролетарском округе Тулы: власти выиграли суд, но дороги не будет?

Почему асфальт, по которому никто не ездил, провалился? Зачем строить дорогу и не открывать? Как подать в суд, выиграть и ничего не получить?

Сегодня попробуем объяснить это «очевидное-невероятное»: расскажем, как прекрасную идею связать улицы Металлургов и Ложевую с улицей Кутузова убили отвратительным исполнением со всех возможных сторон.

дорога есть, но нет

В 2014 году старую грунтовку между ЛЭП и частным сектором решено было отстроить, чтобы транспорт мог ехать «сквозняком» от ул. Кутузова до ул. Ложевой в обоих направлениях. Согласно тендеру, здесь планировали выполнить работы на общую сумму в 42 104 189 рублей.

Дорогу в 2015 году начала строить фирма «КС-строй» — она часто выигрывает муниципальные контракты и в Туле, по крайней мере раньше, строила много. Строила и построила.


Архивное фото.

Но объект так и не открыли: нашли нарушения по качеству песка в основании дороги.

После долгих судебных тяжб администрация Тулы наконец-то выиграла дело у подрядчика. Суд возложил обязанность на ООО «КС-Строй» за полгода безвозмездно устранить выявленные недостатки, а точнее — заново сделать дорогу. Срок исполнения решения суда давно истек (30 октября 2019 года), но ООО «КС-Строй» к работам так не приступил.

вам шашечки или ехать?

Управление по транспорту и дорожному хозяйству направило в службу судебных приставов исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда. Исполнительное производство возбуждено Черемушкинским ОСП УФССП России по Москве (по месту нахождения ответчика).

На запрос Myslo в УФССП ответили коротко:

С одной стороны, в деле всё просто и понятно: был суд, ждем исполнения решения. Но, как стало известно Myslo, связаться с представителями строительной фирмы для исполнения решения суда до сих пор никому не удалось. Да и странно это: строить дорогу принудительно — это вообще как? Принудить фирму-подрядчика переделать дорогу — дело долгое и почти бесперспективное.

Чтобы понять, почему суд вынес такое решение, читаем материалы дела.

Как оказалось, иск администрации Тулы изначально содержал требование, чтобы подрядчик именно построил дорогу. И никак иначе.

Можно было потребовать с «КС-строй» денег, построить дорогу за бюджетные деньги и потом вернуть их через суд в казну. Но нет — в иске именно такое требование. Суды же исходят из требуемого: захотели — получите.

Вообще закон предусматривает такое требование, как принуждение ответчика к исполнению обязательств в натуре. Но на практике всё сложнее. Одно дело — крупные компании, чья репутация стоит дороже, чем желание «соскочить» с исполнения судебных требований. Они такое решение суда наверняка исполнят. Наши же проигравшие почему-то не торопятся.
 

В этом деле множество минусов для туляков. Опять же, территориальный: дорога и истец здесь, ответчик и приставы — в Москве.

Схема работы приставов по таким делам проста: неисполнение — административка, неисполнение — административка. Дальше — уголовное дело на руководителя. А уж что за руководитель будет к тому времени у фирмы, неизвестно.

Изначально требования администрации в суде были крайне неэффективны. Может ли сейчас администрация сделать дорогу самостоятельно и обратиться в суд на подрядчика за компенсацией затраченных средств вместо решения вопроса через приставов?

К сожалению, нет: по одному и тому же факту без вновь открывшихся обстоятельств суды разбирательств не проводят.

И выиграют ли от этого туляки? Появится ли дорога? Как говорится, «вам шашечки или ехать?». Нам вообще-то ехать!
 

Евгений Черников, юрист Myslo:
 
– Такая стратегия при подаче иска была либо непродуманной, либо, наоборот, слишком «продуманной». У государства (в данном случае это приставы и администрация Тулы) есть инструменты, чтобы раскрутить это дело: штрафы на юрлицо за неисполнение решения суда, банкротство, уголовное дело. Главное — захотеть.
 
То есть, в принципе, деньги в казну с фирмы-подрядчика вернуть как-то можно, законные способы для этого есть. А вот получить дорогу уже практически нереально. Ее можно до бесконечности ждать и объяснять так: «У нас же есть решение суда». Вроде как есть «виновный», вот, мол, ждем-с.
печальная история песчаной улицы

Как там было «до», можно увидеть на видео группы FlyTula:

За время простоя перекрытую дорогу облюбовали местные жители — она теперь почти пешеходная. А как она выглядит сейчас, смотрите в галерее. Печаль, печаль...

 

Галерея
Улица 3-я Песчаная, Фото: 1
Улица 3-я Песчаная, Фото: 2
Улица 3-я Песчаная, Фото: 3
Улица 3-я Песчаная, Фото: 4
Улица 3-я Песчаная, Фото: 5
Улица 3-я Песчаная, Фото: 6
Улица 3-я Песчаная, Фото: 7
Улица 3-я Песчаная, Фото: 8
Улица 3-я Песчаная, Фото: 9
Улица 3-я Песчаная, Фото: 10
Улица 3-я Песчаная, Фото: 11
Улица 3-я Песчаная, Фото: 12
Улица 3-я Песчаная, Фото: 13
Улица 3-я Песчаная, Фото: 14
Улица 3-я Песчаная, Фото: 15
Улица 3-я Песчаная, Фото: 16
Улица 3-я Песчаная, Фото: 17
Улица 3-я Песчаная, Фото: 18
Улица 3-я Песчаная, Фото: 19
Улица 3-я Песчаная, Фото: 20
Улица 3-я Песчаная, Фото: 21
Улица 3-я Песчаная, Фото: 22
Улица 3-я Песчаная, Фото: 23
Улица 3-я Песчаная, Фото: 24
Улица 3-я Песчаная, Фото: 25
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:02 +3
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