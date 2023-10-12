В Тульской области подполковник полиции после ремонта отдела присвоил себе деньги, вырученные за сдачу металлолома  

В Тульской области подполковник полиции сдал на металлолом три тонны железа, оставшихся после ремонта гаража. Полученные деньги полицейский оставил себе, а когда началась проверка, пытался скрыть содеянное, вернув часть суммы, пишет телеграм-канал Baza.

Ремонт проводили на территории отдела по Заокскому району. Строители демонтировали въездные ворота и вытащили старую систему отопления гаража. Железа получилось много: полторы тонны жести и столько же чугуна. Будучи ответственным лицом, начальник отдела технической эксплуатации подполковник Митин отвёз лом в пункт приёма металла и выручил за 3 тонны 50 тысяч рублей. Но оказалось, что Митин — скорее безответственный человек.

Полицейский не сдал деньги в кассу, как того требовали правила, а просто положил вырученные деньги в карман. Через какое-то время Митина ждал неприятный сюрприз. У него в отделении назначили проверку и вспомнили про металлолом. Полицейский попытался вернуть деньги в кассу (впрочем, только половину), но тайное уже стало явным. По результатам проверки подполковника уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.