Массовое отравление детей в Киреевске: школьников отправили на дистант

Фото из архива Myslo

На этой неделе детей из центра образования, где произошло массовое отравление, отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— С 9 по 15 октября организована дистанционная форма обучения в Киреевском центре образования № 4 в связи с превышением порога заболеваемости. Пищеблок закрыт на этот же период. Образовательная организация по предписанию Роспотребнадзора осуществляет мероприятия по профилактике заболеваний, — рассказали в министерстве.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» было зафиксировано массовое отравление школьников.

Читайте по теме: В Тульской области из-за массового заболевания детей дезинфицируют школу

Прокуратура устанавливает число отравившихся в киреевской школе детей

«Кормят только завтраками?»: в киреевской школе, где массово заболели дети, не выкладывали меню обедов