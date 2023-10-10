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Массовое отравление детей в Киреевске: школьников отправили на дистант
Фото из архива Myslo

Массовое отравление детей в Киреевске: школьников отправили на дистант

В данный момент в ЦО проводится дезинфекция.

На этой неделе детей из центра образования, где произошло массовое отравление, отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— С 9 по 15 октября организована дистанционная форма обучения в Киреевском центре образования № 4 в связи с превышением порога заболеваемости. Пищеблок закрыт на этот же период. Образовательная организация по предписанию Роспотребнадзора осуществляет мероприятия по профилактике заболеваний, — рассказали в министерстве.

Напомним, 5 октября в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» было зафиксировано массовое отравление школьников.

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Автор:
сегодня, в 10:03 0
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Событие
массовое отравление детей
Место
КиреевскКиреевский районКиреевский центр образования 4

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