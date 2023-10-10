В Туле определили победителей и призеров Кубка области по спортинг-дуплетной стрельбе

7 октября на территории спортивного стрелкового клуба «Цитадель» состоялся Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе. Как сообщает минспорт региона, в соревнованиях приняли участие порядка 30 спортсменов.
Призовые места распределились следующим образом:
Категория «А»
1-е место — Павел Качурин (Москва)
2-е место — Алексей Герасимов (Москва)
3-е место — Альберт Сайфетдинов (Москва)
Категория «В»
1-е место — Валерий Коротков (Москва)
2-е место — Константин Макаров (Якутск)
3-е место — Сергей Яковлев (Калуга)
Категория «С»
1-е место — Дмитрий Коротеев (Москва)
2-е место — Евгений Щукин (Москва)
3-е место — Андрей Ли (Москва)
Категория «Ветераны»
1-е место — Александр Беленький (Москва)
2-е место — Виталий Шляпцев (Орел)
3-е место — Иван Кошелев (Рязань)
Категория «Женщины»
1-е место — Наталья Селезнева (Тула)
Победители и призеры были награждены кубками и медалями.