Тулячка ответила ножевым за удар по лицу: её приговорили к 7 годам колонии

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Жительницу Киреевска признали виновной в убийстве возлюбленного. Суд счёл доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения приговора.

Так, 4 июня в квартире, расположенной в посёлке Строительном Киреевского района, 33-летний мужчина во время ссоры с сожительницей ударил её по лицу. Оскорбленная тулячка схватила нож и ударила его в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Обвиняемая выбежала на улицу и стала просить прохожих вызвать скорую помощь, зашла к соседке и рассказала о случившемся.

— В ходе следствия женщина частично признала вину в совершении инкриминируемых ей деяний, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.