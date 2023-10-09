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Пять новых трамваев обойдутся Туле в 761 миллион рублей
Фото Дмитрия Дзюбина

Пять новых трамваев обойдутся Туле в 761 миллион рублей

Новых «львят» привезут не позднее 1 апреля 2024 года.

Новые трамваи для Тулы, как и прошлых «львят» закупят в лизинг. Пять новых вагонов обойдутся в 761 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Новые трамваи будут низкопольными, ездить со скоростью от 75 км/ч. Минимальное количество мест – 36 человек, максимальное – 110 человек. В вагонах будут валидаторы и видеонаблюдение. Планируется, что они прослужат 30 лет, а привезут их не позднее 1 апреля 2024 года.

Ранее, глава администрации Тулы Илья Беспалов во время прямого эфира 17 августа обещал закупить ещё пять трамваев-львят в дополнение уже к обновлённому парку. К слову, старые, непригодные для езды трамваи, – спишут.

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Автор:
сегодня, в 18:19 −6
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