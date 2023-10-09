Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%

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С начала года спрос автозаемщиков на такие транспортные средства вырос в 2,5 раза: в сентябре уже 6 из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды. В IV квартале интерес к авто из КНР усилится, и к концу 2023 года их доля может занять 70% от общего количества сделок.

«Китайские автомобили стали вполне достойной заменой ушедшим из России европейским брендам. Продажи таких машин уже опережают не только показатели по машинам из Франции, Германии, Японии, но и традиционным лидерам — российским маркам. Все более привлекательными для массового сегмента машины из КНР делает наличие гарантийных обязательств, отсутствие перебоев поставок запчастей и расширение модельного ряда — если в прошлом году на рынке были представлены практически одни кроссоверы, то в этом появилось уже несколько седанов. Мы ожидаем, что в четвертом квартале спрос россиян на китайские бренды усилится и к концу года их доля может достичь 70%», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

За 9 месяцев 2023 года около 16,7 тысячи россиян получили в банке средства на покупку новых китайских автомобилей. Общая сумма сделок составила более 30 млрд рублей, что почти в 6 раз превышает результат за аналогичный период 2022 года. Наиболее популярной маркой китайского автопрома является Omoda — на этот бренд приходится более трети сделок. На втором месте — Changan с долей 28%. Топ-3 замыкает Haval.