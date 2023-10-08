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Сорванные крыши, упавшие деревья и ДТП: тульское МЧС сообщает о пострадавших

Сорванные крыши, упавшие деревья и ДТП: тульское МЧС сообщает о пострадавших

Мужчина доставлен в лечебное учреждение.

7 октября Тульскую область накрыл сильный ветер. Порывы достигали 20 м/с. Результаты разгула стихии сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В результате неблагоприятных погодных условий в оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области на территории Тульской области зафиксировано падение 26 деревьев, поврежден 1 автомобиль и повреждение кровли. Имеется пострадавший», – говорится в сообщении ведомства.

Одним из наиболее пострадавших оказался Белев. Здесь порывы ветра сорвали крыши с нескольких домов:

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Помимо этого в Белевском районе повреждена кровля школьной котельной.

В правительстве Тульской области сообщили, что восстановительные работы  уже ведутся. 

Кроме этого в Белеве на ул. Советская у дома №29 ветер повредил старый забор – разрушилась одна из кирпичных колонн.

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В с. Хрущево Большой Тулы из-за порыва ветра опора резервной газовой трубы упала на проезжую часть, что спровоцировало ДТП с участием двух автобусов и автомобиля.

Пострадавшим оказана помощь на месте, госпитализированных нет.

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В результате падения дерева в Новомосковске пострадал 23-летний мужчина.

Он был госпитализирован в городскую больницу Новомосковска с ушибом ноги.

Не обошла непогода и Плавский район. В посёлке Диктатура ветер разметал крыши сразу нескольких домов.

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В Туле на улице Н.Руднева упавшее дерево потянуло за собой столб, который рухнул прямо перед едущим трамваем. 

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Тульские спасатели и сотрудники МЧС уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований и правительства региона.

По прогнозу неблагоприятные погодные условия с порывами ветра до 15-20 м/с сохранятся до конца сегодняшнего дня.

Автор:
сегодня, в 11:28 +3
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